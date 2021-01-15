Рене Фазель: Латвия готова принять 16 команд на двух аренах в Риге

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, что Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге.

- Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге. У нас уже есть предложение от Датского хоккейного союза, они предложили провести игры чемпионата мира в Хернинге. Я думаю, что они хотят организовать оба турнира (в 2021 и 2025 году), но нам еще нужно обсудить ситуацию, - цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее глава Международной федерации хоккея сообщил, что Россия предложила провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге.

Добавим, что в среду Фазель, комментируя встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что на организацию оказывается давление, однако ИИХФ по-прежнему намерена обеспечить совместное проведение мирового первенства в Минске и Риге:

«Мы пришли с конкретными требованиями, которые государство должно выполнить, чтобы чемпионат мира прошел в Минске. Среди них было обещание найти мирные решения для улучшения социально-политической ситуации в стране и предоставить всем белорусским спортсменам возможность вернуться в свои виды спорта и участвовать в них.