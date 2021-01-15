Рене Фазель: Решение по Минску будет в течение 5-10 дней

Глава ИИХФ Рене Фазель рассказал, что окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года должно быть принято на в конце января.

- Думаю, что в течение 5-10 дней будет решение по Минску. Нам нужно еще провести несколько встреч, - цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, в пятницу глава Международной федерации хоккея сообщил, что Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге, отметив, что у ИИХФ есть также предложение от Датского хоккейного союза, они предложили провести игры чемпионата мира в Хернинге. В декабре Фазель рассказал, что провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге предложила Россия.

Добавим, что в минувшую среду в интервью пресс-службе ИИХФ Фазель, комментируя встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что организация по-прежнему намерена обеспечить совместное проведение мирового первенства в Минске и Риге.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители IIHF, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.