Маркус Фолиньо: Цель Капризова - забивать в каждом матче

Форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо оценил дебют российского нападающего Кирилла Капризова в матче против «Лос-Анжелеса» (4:3 ОТ).

- Он был великолепен. Я с первого дня, как увидел его в деле, не устаю удивляться его желанию и настрою. Вокруг него столько шума, что легко оторваться от реальности, потерять концентрацию. Но его так просто не отвлечь от главного. Его цель - забивать в каждом матче, и он не ждет от себя меньшего, - цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ.

Напомним, Капризов стал первым игроком в истории «Уайлд», набравшим три очка в своем дебютном матче в НХЛ. Хоккеисты «Миннесоты» признали российского нападающего лучшим игроком встречи против «Кингз».