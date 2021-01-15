Зак Паризе: Капризов в матче с «Лос-Анжелесом» прекрасно работал и без шайбы

Форвард «Миннесоты» Зак Паризе оценил дебют российского нападающего Кирилла Капризова в матче против «Лос-Анжелеса» (4:3 ОТ).

- У многих есть предубеждение, что русские игроки слишком фокусируются на атаке, оставляя игру в обороне другим. Но Капризов сегодня прекрасно работал и без шайбы, пытаясь всеми силами ее отобрать. Он приносил пользу не только у чужих ворот, но и у своих, - цитирует Паризе официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче против «Лос-Анджелеса» 23-летний форвард забросил победную шайбу и сделал две результативные передачи. Он стал первым игроком в истории «Уайлд», набравшим три очка в своем дебютном матче в НХЛ. Хоккеисты «Миннесоты» признали российского нападающего лучшим игроком встречи против «Кингз».