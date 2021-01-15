«Северсталь» дома обыграла рижское «Динамо»

В регулярном чемпионате КХЛ череповецкая «Северсталь» на своем льду обыграла рижское «Динамо» с результатом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

На седьмой минуте гости вышли вперед благодаря голу Джей Си Липона в меньшинстве.

Далее по ходу встречи хозяева добились перевеса 3:1. Шайбы в составе «Северстали» забросили Александр Петунин (на 15-й минуте), Максим Казаков (35-я) и Якоб Берглунд (44-я).

На 48-й Рис Скарлетт реализовал большинство и сократил отставание рижан до минимума, однако хоккеисты «Динамо» не смогли перевести матч в овертайм.

«Северсталь» поднялась на шестое место в Западной конференции, набрав 51 очко в 45 матчах. Череповецкая команда по количеству побед в основное время уступает «Йокериту» и опережает минское «Динамо».