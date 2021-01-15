«Ак Барс» одолел «Авангард» в матче лидеров Восточной конференции

В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» на своем льду обыграл «Авангард» с результатом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
На четвертой минуте Алексей Береглазов вывел гостей вперед, но в дальнейшем шайбы забрасывали только хоккеисты казанской команды. На 10-й Станислав Галиев реализовал большинство, на 27-й ворота Шимона Грубеца поразил Андрей Педан, а на 52-й – Артем Лукоянов.
«Ак Барс» остается лучшей командой регулярного чемпионата и Восточной конференции. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 72 очка в 46 встречах.
«Авангард» занимает на «Востоке» второе место, имея 62 очка после 46 игр.
17 января состоятся матчи «Автомобилист» – «Авангард» и «Ак Барс» – «Торпедо».