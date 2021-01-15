Дубль Холланда принес «Автомобилисту» гостевую победу над минским «Динамо» (видео)

Хоккеисты «Автомобилиста» переиграли минское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В составе екатеринбургского клуба дубль на свой счет записал Питер Холланд (23-я и 32-я минуты), у белорусской команды отличился Степан Фальковский (41).
После этой игры «Автомобилист» набрал 57 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 51 очков, занимает на «Западе» седьмое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)