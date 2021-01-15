Московское «Динамо» на своем льду переиграло «Торпедо» (видео)

Хоккеисты «Динамо» (Москва) переиграли «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Иван Чехович (10-я минута), Энди Мили (35) и Джордан Шварц (35), у московского клуба отличились Илья Круглов (24), Дмитрий Кагарлицкий (28), Михал Чайковски (34), Даниил Тарасов (38) и Артем Волков (60).
После этой игры «Торпедо», имея в активе 54 очка, расположилось на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», набрав 60 очков, занимает на «Западе» четвертое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 5:3 (0:1, 3:2, 1:0)