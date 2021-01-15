«Спартак» дома проиграл «Йокериту»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на своей площадке проиграл «Йокериту» с результатом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
На 13-й минуте форвард финского клуба Ессе Йоэнсуу открыл счет, реализовав большинство, но уже 14 секунд спустя москвичи отыгрались. Автором гола стал Робин Ганзл.
На 23-й минуте «Йокерит» вновь вышел вперед. Гости в меньшинстве организовали контратаку, и ворота Юлиуса Гудачека поразил его финский тезка Юнттила.
За две минуты и четыре до конца основного времени победу команды Лаури Марьямяки обезопасил точный бросок Петера Регина.
«Йокерит» укрепился на пятой строчке таблицы Западной конференции, набрав 53 очка в 43 играх.