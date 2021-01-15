Тим Штуцле о дебюте в НХЛ: Не могу дождаться, чтобы выйти на лед сегодня вечером

Нападающий «Оттавы» Тим Штуцле надеется, что сможет совладать с эмоциями во время своего первого матча в НХЛ.

- Это особенный день, поэтому я думаю, что нервничать - это нормально. Это может быть хорошо - нервничать, но, в конце концов, я думаю, что смогу контролировать это во время игры.

Это моя первая игра в НХЛ и, определенно, сбывшаяся мечта. Я просто не могу дождаться, чтобы выйти на лед сегодня вечером и показать свою лучшую игру, на которую способен. Надеюсь, это сработает, и мы одержим победу, - приводит слова Штуцле официальный сайт НХЛ.

Отметим, что встреча между «Оттавой» и «Торонто» пройдет в ночь с пятницы на субботу и начнется в 3:00 по московскому времени.