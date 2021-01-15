Владимир Крикунов: Сделав счет 3:1, тут же дали «Торпедо» вернуться в игру

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу в домашнем матче против «Торпедо» (5:3).

- Говорили, что «Торпедо» опасно контратаками и, сделав счет 3:1, тут же дали противнику вернуться в игру. Хорошо, что забили вновь и выдержали третий период, и Волков поставил точку.

Я бы не сказал, что прибавляем. Постоянно что-то меняется. Кроме первой тройки. Ребята выполняют установку и борются по-настоящему, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что после этой встречи «Торпедо», имея в активе 54 очка, расположилось на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», набрав 60 очков, занимает на «Западе» четвертое место.