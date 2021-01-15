Дэвид Немировски: В каких-то моментах не смогли довести шайбу до ворот «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал поражение в матче против московского «Динамо» (3:5).

- «Динамо» хорошо играло: создали много моментов, бросали на ворота. Мы в каких-то моментах не смогли довести шайбу до ворот. Будем готовиться к последней игре выезда - к Казани, - приводит слова Немировски пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что после этой встречи «Торпедо», имея в активе 54 очка, расположилось на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», набрав 60 очков, занимает на «Западе» четвертое место.