«Ак Барс» стал первым клубом КХЛ, обеспечившим себе участие в Кубке Гагарина

Казанский «Ак Барс» стал первым клубом Континентальной хоккейной лиги, который гарантировал себе участие в плей-офф нынешнего сезона.

Первыми в этом сезоне выходим в плей-офф @khl 🏆 pic.twitter.com/AtAL1hPMFf — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 15, 2021

Вчера 14 января занимающая девятое место в Восточной конференции «Сибирь» проиграла дома «Куньлунь Ред Стар» со счетом 1:3, а сегодня «Ак Барс» дома обыграл «Авангард» с результатом 3:1. Таким образом, казанцам гарантировано место в первой восьмерке «Востока», даже если они проиграют 14 оставшихся матчей регулярного чемпионата.

«Ак Барс» – лучшая команда КХЛ на данный момент. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 72 очка в 46 играх. У «Сибири» после такого же количества встреч 42 очка.