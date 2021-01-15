Дмитрий Квартальнов: Ребята – молодцы, не дали сыграть большинству «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1).

- Хороший был матч, мы провели неплохо первый период, создали много моментов, но вратарь соперника здорово играл. Потом игра выровнялась, а в конце ребята в общем-то молодцы, довели матч до победы. Не дали сыграть их большинству, очень хорошему большинству, - цитирует Квартальнова пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что «Ак Барс» – лучшая команда регулярного чемпионата на данный момент. Команда под руководством Квартальнова набрала 72 очка в 46 играх.