Боб Хартли: Завтра станет понятно, что с Секачем

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды в выездном матче против казанского «Ак Барса» с результатом 1:3.

«Хорошая интенсивность у матча, мы потеряли Иржи Секача в самом начале, – цитирует пресс-конференцию Хартли официальный сайт КХЛ. – Нахватали много удалений. «Ак Барс» – очень хорошая команда, они крупные, силовые ребята. Мы же играли в три центральных. Завтра станет понятно, что с Секачем, мы надеемся, что ничего серьёзного.

В моменте со второй заброшенной шайбой «Ак Барса» не стал бы обвинять Грубеца. Дальний бросок, шайба отскочила от клюшки Каски. В целом вратарь показал себя хорошо.

У нас много травмированных ребят, нам не хватает глубины. У всякой команды может такое случиться. Сегодня мы потеряли ещё одного солдата, а «Ак Барс» оказался сильнее и быстрее».

Команда Хартли набрала 62 очка в 46 играх и занимает второе место в Восточной конференции, отставая от «Ак Барса» на 10 очков.