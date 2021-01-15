Вадим Шипачев: Два очка в копилочке – я рад

Капитан московского «Динамо» прокомментировал победу в домашнем матче против «Торпедо» (5:3).

– Рад, что сегодня выиграли. Повели 3:1, потом допустили глупые ошибки и за 30 секунд две пропустили. Такое, в принципе, непозволительно, особенно для нашей команды, когда тренерский штаб говорит, что надо строже сыграть после забитых голов. Могло все перевернуться. Хорошо, что Даня Тарасов «догрыз» на пятаке. Два очка в копилочке – я рад, – приводит слова Шипачева пресс-служба московского клуба.

Добавим, что после этой встречи «Торпедо», имея в активе 54 очка, расположилось на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», набрав 60 очков, занимает на «Западе» четвертое место.