Дмитрий Кагарлицкий: Знаем, как «Торпедо» умеет вытаскивать матчи, поэтому готовились очень серьезно

Нападающий московского «Динамо» прокомментировал победу в домашнем матче против «Торпедо» (5:3).

– Матч был тяжелый, очень напряженный, «Торпедо» – хорошая команда, готовились к ней. Знаем, как они хорошо умеют играть в атаке, как умеют вытаскивать матчи, поэтому готовились очень серьезно, – приводит слова Кагарлицкого пресс-служба московского клуба.

Добавим, что после этой встречи «Динамо», набрав 60 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.