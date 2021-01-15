Александр Романов о дебютном матче за «Монреаль»: Сначала вообще не понимал, где нахожусь

Защитник «Монреаля» Александр Романов рассказал о своем первом матче в Национальной хоккейной лиге.

- Да, сначала я немного нервничал, потому что не знал, что такое НХЛ в реальной жизни. Я сначала вообще не понимал, где нахожусь. Все было очень быстро, но потом становилось лучше и лучше, - приводит слова Романова официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в дебютном матче за «Монреаль» 21-летний защитник провел на льду 21 минуту 48 секунд. Больше в «Монреале» только у капитана «Канадиенс» Ши Уэбера – 24:35 и Джефф Питри – 23:10.