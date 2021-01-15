Хенрик Лундквист: Вчера выписался из больницы

«Вчера выписался из больницы. За последние пять - восемь лет я провел много дней вдали от детей из-за хоккея. Последние девять дней казались совсем другими ... Это буквально согрело мое сердце, когда я вышел к подъездной дорожке. Я останусь в Кливленде ненадолго, чтобы пройти еще несколько тестов, прежде чем отправиться обратно в Нью-Йорк и продолжить там свою реабилитацию», - написал Лундквист в своем инстаграме.

Ранее Лундквист сообщил о том, что он успешно перенес операцию на сердце по замене аортального корня и восходящей аорты.

Напомним, что Лундквист, выбранный 205-м номером на драфте 2000 года, выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Всего на его счету 887 матчей и 459 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. В конце сентября нью-йоркский клуб выкупили контракт 38-летнего вратаря, рассчитанный до конца сезона-2020/21, а в октябре он подписал соглашение на один год с «Вашингтоном». В декабре Лундквист принял решение приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.