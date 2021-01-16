Олег Знарок: В матче с «Йокеритом» не хватило точных бросков по воротам

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение в матче с «Йокеритом» (1:3).

- Одна шайба за два матча. В чем причина?

- Наверное, тут и усталость сказывается. Играем одним составом. Много травмированных. Но тут я вижу и еще одну причину - второй матч подряд пропускаем в большинстве.

- В третьем периоде владели большим преимуществом. Чего не хватило?

- Шансы были, не хватило точных бросков по воротам, - приводит слова Знарка пресс-служба московского клуба.

Добавим, что после этого поражения «Спартак» опустился на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У команды Олега Знарка 50 очков после 47 встреч. В следующем матче красно-белые 19 января в гостях сыграют против ЦСКА.