Лаури Марьямяки - об игре со «Спартаком»: Главное, что добыли победу

Главный тренер «Йокерита» прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (3:1).

- Не реализовали свои моменты в первом периоде. Во втором много играли в неравных составах, сделали один гол, но в меньшинстве. В третьем периоде два последних матча мы проиграли и поэтому играли слишком осторожно, но главное, что добыли победу. Отдельно хочу отметить голкипера Калниньша, - передает слова Марьямяки пресс-служба московского клуба.

Добавим, что после этой победы «Йокерит», набрав в 43 играх 53 очка, расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче финская команда 19 января на своем льду сыграет против «Барыса».