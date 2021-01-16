Кирилл Капризов о дебюте в НХЛ: В первых сменах было маленько непривычно

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, мог ли ожидать дебюта в НХЛ с тремя очками.

- Да я об этом особо не думал. Просто по игре получилось так забить в овертайме. На моем месте мог быть кто-то другой из команды, кто выходил на лед. Это ведь только стечение обстоятельств.

В первых сменах было маленько непривычно. Я чуть присматривался к НХЛ. Что-то было в новинку, какая тут атмосфера. Ну, а потом я вкатился, и стало намного проще, - цитирует Капризова «Матч ТВ».

Напомним, Капризов стал первым игроком в истории «Уайлд», набравшим три очка в своем дебютном матче в НХЛ. Хоккеисты «Миннесоты» признали российского нападающего лучшим игроком встречи против «Кингз».