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16 января 00:21

Кирилл Капризов о дебюте в НХЛ: В первых сменах было маленько непривычно

Во встрече с «Кингз» 23-летний форвард забросил победную шайбу и сделал две результативные передачи.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, мог ли ожидать дебюта в НХЛ с тремя очками.

- Да я об этом особо не думал. Просто по игре получилось так забить в овертайме. На моем месте мог быть кто-то другой из команды, кто выходил на лед. Это ведь только стечение обстоятельств.

В первых сменах было маленько непривычно. Я чуть присматривался к НХЛ. Что-то было в новинку, какая тут атмосфера. Ну, а потом я вкатился, и стало намного проще, - цитирует Капризова «Матч ТВ».

Напомним, Капризов стал первым игроком в истории «Уайлд», набравшим три очка в своем дебютном матче в НХЛ. Хоккеисты «Миннесоты» признали российского нападающего лучшим игроком встречи против «Кингз».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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