Билл Питерс: Результат встречи с минским «Динамо» сделала игра в неравных составах

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу команды в матче с минским «Динамо» (2:1).

- Сегодня результат сделала игра в неравных составах. Мне очень понравились действия в большинстве, где мы забили гол, удачно сыграли и в меньшинстве. Отличные сэйвы сделал вратарь Владислав Гросс, его спасение при игре «4 на 5» стало ключевым во встрече. Мы сделаем нужные выводы и продолжим играть дальше, - передает слова Питерса пресс-служба КХЛ.

Добавим, что после этой встречи «Автомобилист» набрал 57 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 51 очков, занимает на «Западе» седьмое место.