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16 января 01:54

Билл Питерс: Результат встречи с минским «Динамо» сделала игра в неравных составах

Команда из Екатеринбурга одержала третью подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал победу команды в матче с минским «Динамо» (2:1).

- Сегодня результат сделала игра в неравных составах. Мне очень понравились действия в большинстве, где мы забили гол, удачно сыграли и в меньшинстве. Отличные сэйвы сделал вратарь Владислав Гросс, его спасение при игре «4 на 5» стало ключевым во встрече. Мы сделаем нужные выводы и продолжим играть дальше, - передает слова Питерса пресс-служба КХЛ.

Добавим, что после этой встречи «Автомобилист» набрал 57 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 51 очков, занимает на «Западе» седьмое место.

источник: КХЛ
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