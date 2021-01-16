«Тампа-Бэй» обыграла «Чикаго», Василевский оформил 34 сэйва

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Северсталь 3 Динамо Р 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Ак Барс 3 Авангард 1
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Динамо Мн 1 Автомобилист 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Спартак 1 Йокерит 3
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Динамо М 5 Торпедо 3
Германия - Бундеслига окончен Хемниц 99 93 Баскетс Бонн 92
Германия - Бундеслига окончен Унион 1 Байер 0
Италия - Серия А окончен Лацио 3 Рома 0
Франция - Лига 1 окончен Монпелье 2 Монако 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Флайерз 5 Питтсбург Пингвинз 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Баффало Сэйбрз 1 Вашингтон Кэпиталз 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Тампа-Бэй Лайтнинг 5 Чикаго Блэкхоукс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Оттава Сенаторз 5 Торонто Мэйпл Лифс 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Бостон Селтикс 124 Орландо Мэджик 97
НБА - регулярный чемпионат окончен Милуоки Бакс 112 Даллас Маверикс 109
Бразилия - Серия А окончен Палмейрас 1 Гремио 1
НБА - регулярный чемпионат окончен Кливленд Кавальерс 106 Нью-Йорк Никс 103
НБА - регулярный чемпионат перерыв Оклахома-Сити Тандер 118 Чикаго Буллз 118
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Колорадо Эвеланш 2 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 26' Юта Джаз 61 Атланта Хоукс 53
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 6' Лос-Анджелес Лейкерс 9 Нью-Орлеан Пеликанс 14 1.45 2.75
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 7' Сакраменто Кингз 20 Лос-Анджелес Клипперс 16 4.9 1.18
Кубок Испании 14:00 Пенья Депортива 0 Вальядолид 0 4.7 3.4 1.83
Кубок Испании 14:00 Альмерия 0 Алавес 0 2.7 3.2 2.7
КХЛ - регулярный чемпионат 15:00 Металлург Мг 0 Салават Юлаев 0 2.18 4.1 2.85
Англия - Чемпионшип 15:30 Мидлсбро 0 Бирмингем Сити 0
Англия - Премьер-лига 15:30 Вулверхэмптон 0 Вест Бромвич Альбион 0
Италия - Серия А 17:00 Болонья 0 Верона 0 2.37 3.2 3.3
Германия - Бундеслига 17:30 Хоффенхайм 0 Арминия 0 1.74 3.9 4.9
Германия - Бундеслига 17:30 Вердер 0 Аугсбург 0 2.22 3.3 3.5
16 января 06:06
автор: Артур Гичунцев

«Тампа-Бэй» обыграла «Чикаго», Василевский оформил 34 сэйва

Встреча прошла на домашней арене «молний».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Чикаго» завершился в пользу хозяев – 5:2.

В их составе отличились Ондржей Палат, Алекс Киллорн, Блейк Коулман, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. У гостей по шайбе забросили Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска из 36, а защитник «молний» Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты и 14 секунд, завершив поединок с показателем полезности «+1».

Еще один российский хоккеист – защитник «Чикаго» Никита Задоров заработал показатель полезности «-1», проведя на площадке 20 минут и 8 секунд.

Добавим, что 18 января «молнии» сыграют дома с «Далласом», а «Блэкхокс» в тот же день отправятся в гости к «Флориде».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Чикаго» – 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)

Голы: 1:0 – 22 Палат (Стэмкос); 2:0 – 24 Киллорн (Чирелли, Джонсон); 3:0 – 28 Колман (Гурде, Гудроу); 3:1 – 34 Дебринкат (Боквист, Строум); 3:2 – 36 Кэйн (Мерфи, Дебринкат); 4:2 – 53 Гурде (Гудроу, Колман); 5:2 – 57 Стэмкос (Пойнт, Палат).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
На этапе Кубка мира в Оберхофе российские биатлонисты стали четвертымиCHERY подвели итоги работы в России за 2020 год. Рост продаж составил 80%В Арбере стартовал первый этап Кубка IBUФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети"Конечно, это риск": Черданцев о назначении Овчинникова«Голый клининг» набирает популярность
Брянск проиграл в коронавирусный футбол. Минус 6 очков, 1,5 млн штрафа и пожизненный дисквал
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разобрался с нашумевшим делом в ФНЛ.
«Лацио» против «Ромы», ЦСКА против «Барселоны»… Топ-5 событий 15 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.
Фейковая девушка Роналду отлично управляется с футбольным клубом. Ставка на красоту#4
Модель Даниэлла Чавес вот уже полгода владеет командой "Ранкагуа Сур", выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Чили.
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика