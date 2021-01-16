«Тампа-Бэй» обыграла «Чикаго», Василевский оформил 34 сэйва

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Чикаго» завершился в пользу хозяев – 5:2.

В их составе отличились Ондржей Палат, Алекс Киллорн, Блейк Коулман, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. У гостей по шайбе забросили Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска из 36, а защитник «молний» Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты и 14 секунд, завершив поединок с показателем полезности «+1».

Еще один российский хоккеист – защитник «Чикаго» Никита Задоров заработал показатель полезности «-1», проведя на площадке 20 минут и 8 секунд.

Добавим, что 18 января «молнии» сыграют дома с «Далласом», а «Блэкхокс» в тот же день отправятся в гости к «Флориде».