«Филадельфия» выиграла второй матч кряду, победив «Питтсбург». Проворов забросил шайбу

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» – «Питтсбург» завершился в пользу хозяев – 5:2.

В их составе хет-трик оформил Трэвис Конечны. Еще по шайбе забросили Оскар Линдблом и российский защитник Иван Проворов. У гостей отличились Сидни Кросби и Брэндон Танев.

Добавим, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отыграл 19 минут и 56 секунд, а его показатель полезности составил «-1».

Таким образом, «Филадельфия» одержала вторую победу кряду, а «пингвины» уступили во второй игре подряд.

17 января «Питтсбург» сыграет дома с «Вашингтоном», а «летчики» днем позже примут «Баффало».