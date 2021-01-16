«Оттава» победила «Торонто», Зайцев набрал два очка

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» – «Торонто» завершился в пользу хозяев – 5:3.
В их составе по шайбе забросили Тома Шабо, Брэди Ткачук, Остин Уотсон, Крис Тирни и Дерек Степан.
Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отдал два голевых паса и завершил игру с показателем полезности «+3». Его соотечественник – нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативным передачей.
Таким образом, «Оттава» одержала победу на старте нового сезона НХЛ. 17 января команды проведут еще один матч. Он стартует в 03.00 мск.
НХЛ. Регулярный чемпионат