Михаил Сергачев: Очень интересно наблюдать за Капризовым, он играл в КХЛ, как ветеран

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев высказался после дебюта форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Напомним, в первом матче НХЛ россиянин отметился двумя ассистами и победным голом в овертайме против «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ).

«В детстве мы играли в разных уголках страны: я – в Татарстане, он – в Сибири. Но помню, мы ездили на выезд с клубом «Ирбис» из Молодежной хоккейной лигой в Новокузнецк. Ходили на матчи КХЛ и смотрели, как играл Капризов. Тогда он еще был совсем молодой, выходил на лед в маске.

И было очень интересно за ним наблюдать. Тогда КХЛ для меня было чем-то недосягаемым. А тут я смотрю – парень всего на год меня старше, и уже играет. Но Капризов выглядел так, будто он ветеран, и выступает в КХЛ уже лет пять. При принятии решений все было спокойно, четко. Пас всегда в клюшку. Очень сильно боролся в углах. Было видно, как он старается. Резкий, шустрый и широкий. Не падал, когда его били.

Уже тогда я понял, что Капризов будет лидером. Что человек в полном порядке… Лично мы познакомились, когда меня вызвали в сборную России за 1997 год рождения на турнир Пяти наций в Чехии. Мы там победили. В той команде были три лидера – он, Гурьян (Денис Гурьянов) и Самсон (Илья Самсонов). Они меня хорошо приняли в коллектив.