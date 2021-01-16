Василевский назван первой звездой матча «Тампа-Бэй» – «Чикаго Блэкхокс»

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой матча с «Чикаго Блэкхокс» (5:2). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, российский вратарь оформил 34 сэйва и помог своей команде добиться победы.

Отмечается, что звание второй звезды досталось форварду «молний» Блэйку Коулмэну. В его активе гол и результативная передача. Замкнул тройку защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман. Он завершил встречу с показателем полезности «+2».

Добавим, что 18 января «молнии» сыграют дома с «Далласом», а «Блэкхокс» в тот же день отправятся в гости к «Флориде».