«Вашингтон» обыграл «Баффало» и одержал вторую победу кряду

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» – «Вашинотон» завершился в пользу «столичных» – 2:1.
В их составе отличились Якуб Врана и Том Уилсон. У проигравших шайбу забросил Расмус Ристолайнен.
Российские хоккеисты «Кэпиталз» – Александр Овечкин, Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали, а их партнер по команде – вратарь Илья Самсонов пропустил встречу.
Добавим, что «Вашингтон» одержал вторую победу кряду. 17 января команда сыграет на выезде с «Питтсбургом», а «Баффало» через два дня встретится в гостях с «Филадельфией».
источник: «Советский спорт»