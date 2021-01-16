«Колорадо» разгромил «Сент-Луис», забросив восемь шайб

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» – «Сент-Луис» завершился со счетом 8:0.

В составе победителей дубль оформил Габриэль Ландеског. Также отличились Андре Бураковски, Микко Рантанен, Назем Кадри, Нэйтан Маккиннон, Йоонас Донской и Девон Тэйвз.

Добавим, что российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 14 минут и 46 секунд. В его активе два броска по воротам.

20 января «Колорадо» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз», а «Сент-Луис» днем ранее примет «Сан-Хосе».

НХЛ. Регулярный чемпионат