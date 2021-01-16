«Я не играл десять месяцев». Капризов рассказал о своих опасениях перед дебютным матчем в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов дал комментарий послед победы над «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ), где он отдал две голевых передачи и забросил решающую шайбу.

«Думал, что из-за размера площадок может возникнуть разница. А ещё из-за того, что я не играл в хоккей уже месяцев десять – с марта прошлого года. Думал, что в первое время будет тяжеловато и надо было бы привыкать в нескольких матчах. Но прошли первые три-четыре сменки, и я уже чувствовал себя нормально.

В плане хоккея я нормально соображаю и знаю, когда ребята что-то говорят. С этим нет каких-то проблем. Когда мне что-то надо, я могу спросить, и они помогут мне», – цитирует Капризова «Матч ТВ».