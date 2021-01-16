Овечкин высказался о переговорах с «Вашингтоном» по новому контракту

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как обстоят дела с продлением трудового контракта.

«Разговаривал ли я с генеральным менеджером клуба о новом договоре? Мы просто говорим друг другу «привет» при встрече и всё», – приводит слова 34-летнего нападающего NBS Sports.

Напомним, Овечкин выступает за «столичных» с 2005 года. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером лиги, забросив 48 шайб. Россиянин разделил эту награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком.