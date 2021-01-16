«Шкода» не будет спонсировать чемпионат мира, если турнир пройдет в Белоруссии

Пресс-служба чешской автомобильной компании «Шкода» опубликовала заявление по поводу ситуации с проведением чемпионата мира по хоккею в Белоруссии.

Вот, что там сказано:

«Мы с гордостью были партнером чемпионатов мира в течение 28 лет. Но вместе с тем мы уважаем права человека. По этой причине «Шкода» откажется спонсировать чемпионат мира 2021 года в том случае, если Белоруссия будет подтверждена в качестве одной из хозяек турнира».

В странах ЕС требуют запрета на проведение чемпионата мира в Белоруссии после того, как в стране в прошлом году начались массовые протесты после очередной победы Александра Лукашенко на президентских выборах .

Изначально планировалось, что турнир пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.