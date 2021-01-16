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16 января 17:13
автор: Виктор Шарафудинов

«Металлург» дома одержал победу над «Салавтом Юлаевым»

Магнитогорский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей.

В регулярном чемпионате КХЛ магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл «Салават Юлаев» с результатом 3:2.

По ходу первого периода хозяева вели 2:0. На седьмой минуте счет открыл Артем Земченок, а на 14-й отличился Николай Прохоркин.

Далее гости из Уфы отыгрались. Маркус Гранлунд поразил ворота Юхо Олкинуоры на 18-й, а Александр Алексеев реализовал большинство на 24-й.

В концовке матча магнитогорская команда все-таки добилась победы. На 56-й минуте автором победной шайбы «Металлурга» стал Филип Хольм.

«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, а «Металлург» – четвертое.

Уфимский клуб, ранее одержавший три победы подряд, набрал 60 очков в 48 матчах. У «Магнитки» 59 очков после 46 игр.

19 января состоятся матчи «Металлург» – «Локомотив» и «Салават Юлаев» – «Северсталь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Земченок, 06:10 – 1:0. Прохоркин (Плотников, Чибисов), 13:15 – 2:0. Гранлунд (Панин), 17:52 – 2:1. Алексеев (Кугрышев, Амиров), 23:51 (в большинстве) – 2:2. Хольм (Дронов, Мозякин), 55:45 – 3:2.

Вратари: Олкинуора – Метсола.

источник: «Советский спорт»
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