«Металлург» дома одержал победу над «Салавтом Юлаевым»

В регулярном чемпионате КХЛ магнитогорский «Металлург» на своей площадке обыграл «Салават Юлаев» с результатом 3:2.
По ходу первого периода хозяева вели 2:0. На седьмой минуте счет открыл Артем Земченок, а на 14-й отличился Николай Прохоркин.
Далее гости из Уфы отыгрались. Маркус Гранлунд поразил ворота Юхо Олкинуоры на 18-й, а Александр Алексеев реализовал большинство на 24-й.
В концовке матча магнитогорская команда все-таки добилась победы. На 56-й минуте автором победной шайбы «Металлурга» стал Филип Хольм.
«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции, а «Металлург» – четвертое.