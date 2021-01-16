Томи Ламса: К сожалению, не смогли набрать очков в Магнитогорске

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:3).

- Доволен тем, как мы следовали игровому плану, тому хоккею, который мы сегодня показывали. Единственное, не набрали очков сегодня. Начали игру немного медленно, уступали 0:2, но потом проявили характер. Мне понравилось, как команда отреагировала на наши установки и сумела счёт сравнять. К сожалению, не смогли набрать очков в Магнитогорске, - приводит слова специалиста пресс-служба «Салавата Юлаева».

Добавим, что после этого поражения уфимский клуб, ранее одержавший три победы подряд, набрал 60 очков в 48 матчах и расположился на третьем матче в турнирной таблице Восточной конференции.