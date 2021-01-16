Дмитрий Свищев: Либо должна быть мощная компенсация, либо надо проводить чемпионат мира в Белоруссии

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с возможным запретом для Белоруссии на проведение чемпионата мира по хоккею в нынешнем году.

Ранее косметический бренд Nivea Men и автопроизводитель «Шкода» заявили, что не будут спонсировать турнир, если матчи пройдут в Минске.

«Спонсоры боятся санкций, это понятно, – заявил Свищев в интервью для Sport24.ru – Сейчас оказывается мощнейшее давление на белорусских организаторов чемпионата мира. Но одновременно мы должны четко понимать, что спорт, в том числе хоккей, не должен зависеть от политических веяний. Когда все было нормально, белорусы выиграли конкурс на право проведения ЧМ, поэтому это надо в любом случае реализовать.

Сейчас всякие международные банки и заокеанские лоббисты давят на спонсоров и рассказывают истории о том, почему нельзя проводить в этой стране чемпионат. Но Белоруссия-то готовилась, были вложены огромные деньги. В таком случае либо должна быть мощная компенсация, либо надо проводить турнир, и все.

Здесь еще надо, мне кажется, рассмотреть возможность поддержки наших белорусских коллег, потому что мы и сами сейчас находимся в тяжелой ситуации в этом плане. К сожалению, по решению CAS мы не можем проводить крупные международные турниры у нас в стране, и провести этот ЧМ у нас тоже невозможно. А так, Россия всегда готова проводить турниры по всем видам спорта, но просто права никто не даст».