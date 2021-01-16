Мозякин стал первым хоккеистом в истории КХЛ, который сделал 500 результативных передач

Сергей Мозякин стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, которому удалось сделать 500 результативных передач.
В сегодняшнем домашнем матче «Металлурга» против «Салавата Юлаева» 39-летний Мозякин помог Филипу Хольму забросить победную шайбу. Магнитогорская команда выиграла со счетом 3:2.
За «Металлург» Мозякин выступает с 2011 года, а ранее играл в КХЛ за «Атлант».
Всего Сергей провел 821 матч в Континентальной хоккейной лиги, набрав 912 очков (412 заброшенных шайб + 500 результативных передач).
источник: «Советский спорт»