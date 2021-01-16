«Витязь» в овертайме одержал выездную победу над «Сочи»

В регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» на своей площадке уступил «Витязь» с результатом 1:2 по итогам овертайма (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

Хозяева долго вели в счете после гола Сергея Шмелева на седьмой минуте, но в итоге подмосковная команда отыгралась. На 54-й минуте автором гола в большинстве стал Александр Дергачев.

Победу «Витязю» принес точный бросок Каспарса Даугавиньша на 24-й секунде овертайма.

«Витязь» находится на девятом месте в Западной конференции, набрав 47 очков в 46 матчах. От занимающего восьмую строчку «Спартака» команда Михаила Кравца отстает на три очка, а красно-белые при этом провели на одну игру больше.

«Сочи» на «Западе» занимает предпоследнее десятое место, имея 31 очко после 47 встреч. Проигрышная серия «леопардов» длится шесть матчей.