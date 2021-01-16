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16 января 20:18

Светлана Журова: Белорусские болельщики не заслуживают, чтобы у них забрали чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о возможном переносе места проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.

- В любой стране за время подготовки к крупным международным соревнованиям может поменяться власть, поменяться обстановка. Соревнования же проводятся для болельщиков, а не для власти. Если каждый спонсор будет выставлять свои требования с учетом геополитических каких-то взглядов, мы дойдем до абсурда. Это то, что как раз Пьер де Кубертен не хотел, чтобы спорт был связан с этими событиями. Это дорога в никуда. Белорусские болельщики ожидали этого события, и они не заслуживают, чтобы у них не провели чемпионат мира, - передает слова Журовой Sport24.ru.

Накануне, глава ИИХФ Рене Фазель рассказал, что окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года должно быть принято на в конце января.

В минувшую среду в интервью пресс-службе ИИХФ Фазель, комментируя встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что организация по-прежнему намерена обеспечить совместное проведение мирового первенства в Минске и Риге.

Добавим, что в пятницу глава Международной федерации хоккея сообщил, что Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге, отметив, что у ИИХФ есть также предложение от Датского хоккейного союза, который предложил провести игры чемпионата мира в Хернинге.

В субботу стало известно, что Skoda и Nivea Men не будут спонсировать чемпионат мира, если турнир пройдет в Белоруссии.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители IIHF, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.

источник: Sport24.ru
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