Светлана Журова: Белорусские болельщики не заслуживают, чтобы у них забрали чемпионат мира

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о возможном переносе места проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.

- В любой стране за время подготовки к крупным международным соревнованиям может поменяться власть, поменяться обстановка. Соревнования же проводятся для болельщиков, а не для власти. Если каждый спонсор будет выставлять свои требования с учетом геополитических каких-то взглядов, мы дойдем до абсурда. Это то, что как раз Пьер де Кубертен не хотел, чтобы спорт был связан с этими событиями. Это дорога в никуда. Белорусские болельщики ожидали этого события, и они не заслуживают, чтобы у них не провели чемпионат мира, - передает слова Журовой Sport24.ru.

Накануне, глава ИИХФ Рене Фазель рассказал, что окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года должно быть принято на в конце января.

В минувшую среду в интервью пресс-службе ИИХФ Фазель, комментируя встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что организация по-прежнему намерена обеспечить совместное проведение мирового первенства в Минске и Риге.

Добавим, что в пятницу глава Международной федерации хоккея сообщил, что Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге, отметив, что у ИИХФ есть также предложение от Датского хоккейного союза, который предложил провести игры чемпионата мира в Хернинге.