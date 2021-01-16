Федерации хоккея Латвии: Можем самостоятельно принять чемпионат мира, но все зависит от решения ИИХФ

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что Латвия способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею.

- Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно. Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи «Зимней классики». Мы можем это сделать, но все зависит от того, что решит в конце января IIHF, - передает слова Козиолса ТАСС.

Накануне, глава ИИХФ Рене Фазель рассказал, что окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года должно быть принято на в конце января.

Добавим, что в пятницу глава Международной федерации хоккея сообщил, что Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге, отметив, что у ИИХФ есть также предложение от Датского хоккейного союза, который предложил провести игры чемпионата мира в Хернинге.

В субботу стало известно, что Skoda и Nivea Men не будут спонсировать чемпионат мира, если турнир пройдет в Белоруссии.