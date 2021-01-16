Каспарс Даугавиньш: Ежов дал нам шанс побороться с «Сочи» до конца

Форвард «Витязя» прокомментировал победу команды в матче против «Сочи» (2:1 ОТ).

- Самое главное, что не пропустили много шайб в первом периоде. Вышли вообще не готовы, вратарь оставил нас в игре, потом начали активнее играть, а в третьем уже играли в хоккей. Илья Ежов дал нам шанс побороться до конца, - приводит слова Даугавиньша пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Витязь» находится на девятом месте в Западной конференции, набрав 47 очков в 46 матчах. От занимающего восьмую строчку «Спартака» команда Михаила Кравца отстает на три очка, а красно-белые при этом провели на одну игру больше.