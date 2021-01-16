Михаил Кравец – о матче с «Сочи»: Нам очень нужны были эти два очка

Главный тренер «Витязя» прокомментировал победу команды в матче против «Сочи» (2:1 ОТ).

- Нам очень нужны были эти два очка. «Сочи» показал достойное сопротивление. В первом периоде особенно переиграли нас. Спасибо Илье Ежову, что оставил нас в игре. К счастью, смогли сравнять счет и выиграть в овертайме. Важная победа, чтобы психологически в голове оставалось, что еще есть шансы попасть в плей-офф, - цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

Добавим, что «Витязь» находится на девятом месте в Западной конференции, набрав 47 очков в 46 матчах. От занимающего восьмую строчку «Спартака» команда Михаила Кравца отстает на три очка, а красно-белые при этом провели на одну игру больше.