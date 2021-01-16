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16 января 23:09

Рене Фазель: Решение по месту проведения чемпионата мира может быть принято в понедельник

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года будет принято в понедельник, 18 января.

- Совет ИИХФ состоится в понедельник, 18 января. Мы можем принять окончательное решение в понедельник, может быть, нам потребуется чуть больше времени. Мы планировали провести совет ИИХФ 25-26 января, но, исходя из нынешней ситуации, мы уже решили провести совет в понедельник в видеоформате. Если мы в понедельник сможем учесть все нюансы, то примем решение в этот день. Может быть, оно будет в среду, но я уверен, что до конца следующей недели решение будет, - цитирует Фазеля ТАСС.

В субботу генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что Латвия способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею. Также в субботу стало известно, что Skoda и Nivea Men не будут спонсировать чемпионат мира, если турнир пройдет в Белоруссии.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители IIHF, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.

источник: ТАСС
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