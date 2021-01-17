«Рейнджерс» разгромили «Айлендерс», Панарин и Бучневич оформили по дублю (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» разгромили «Айлендерс» со счетом 5:0.

В составе победителей по дублю оформили российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич. Еще одна шайба на счету Каапо Какко. Вратарь Александр Георгиев отразил все 23 броска по своим воротам.

В составе «Айлендерс» дебютировал российский голкипер Илья Сорокин, который заменил соотечественника Семена Варламова, получившего травму на разминке перед матчем. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» отразил 27 бросков из 32.

В текущем сезоне команды провели между собой второй матч подряд. 15 января сильнее оказались «Айлендерс» 4:0.

19 января «Островитяне» примут «Бостон», а днем позже «Рейнджерс» на своем льду сыграют с «Нью-Джерси».