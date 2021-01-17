«Каролина» уступила «Детройту», несмотря на два очка Свечникова (видео)

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» - «Каролина» завершился со счетом 4:2.

В составе «Ред Уингз» дубль на свой счет записал Дилан Ларкин, по разу отличились Бобби Райан и Робби Фаббри. Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

У проигравших отличились Винсент Трочек и Андрей Свечников. На счету россиянина также голевая передача. Отметим, что шайба, заброшенная в начале второго периода, стала для Свечникова 100-м (46+54) очком в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Детройт» взял реванш за поражение в матче первого тура (0:3).

18 января «Ред Уингз» примут «Коламбус», а 19-го числа «Каролина» сыграет в гостях с «Нэшвиллом».