Передача Зайцева не спасла «Оттаву» от поражения в игре с «Торонто»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» - «Торонто» завершился со счетом 2:3.
В составе победителей отличились Джо Торнтон, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс. Нападающий Илья Михеев очков в матче не набрал.
У «Сенаторз» шайбы на свой счет записали Ник Пол и Тим Штюцле. Защитник Никита Зайцев сделал голевую передачу, нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.
«Торонто» в стартовавшем сезоне провел третий матч и одержал вторую победу. У «Оттавы» одна победа и одно поражение.
Следующие матчи обе команды проведут с «Виннипегом». «Торонто» сыграет с «Джетс» 19 января, а «Оттава» - 20-го.