Главный тренер «Рейнджерс» Куинн - о Бучневиче: Я люблю этого парня

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил игру российского нападающего Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

«Я люблю этого парня. Он усердно работает, его можно тренировать, и я рад, что он получает статистическое вознаграждение. Надо отдать ему должное», - цитирует Куинна Forever Blueshirts.

Напомним, «Рейнджерс» разгромили «Айлендерс» со счетом 5:0.

Первой звездой встречи стал голкипер победителей Александр Георгиев, отразивший все 23 броска по своим воротам.

Второй звездой признан Бучневич, набравший 3 (2+1) очка.