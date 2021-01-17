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17 января 07:53
автор: Юрий Нечаев

Капитан «Айлендерс» - о 0:5 от «Рейнджерс»: Сорокин заслужил гораздо большего

Российский голкипер провел дебютный матч в НХЛ.

Капитан «Айлендерс» Андерс Ли поделился эмоциями после разгромного поражения от «Рейнджерс» (0:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы провели очень плохой матч. Это был совсем не тот хоккей, в который хочет играть наша команда. Слишком много удалений, необязательных ошибок, потерь. Соперник выглядел намного лучше. Оценить игру Сорокина? Он заслужил гораздо большего», - цитирует Ли nyihockeynow.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» разгромили «Айлендерс» со счетом 5:0.

В составе «Островитян» дебютировал российский голкипер Илья Сорокин, который заменил соотечественника Семена Варламова, получившего травму на разминке перед матчем. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» отразил 27 бросков из 32.

По два раза Сорокина огорчили нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич.

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