Передача Капризова в овертайме помогла «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

«Миннесота» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 ОТ.

В составе победителей отличились Мэтт Дамба, Йоэль Эрикссон Эк, Райан Сутер, который сравнял счет за две секунды до конца третьего периода, и Маркус Юханссон, ставший автором победного гола с передачи Кирилла Капризова. Россиянин, проводящий дебютный сезон в НХЛ, в двух матчах набрал 4 (1+3) очка.

У хозяев шайбы на свой счет записали Габриэль Виларди, Блэйк Лизотт и Андреас Атанасиу.

На старте сезона команды дважды сыграли между собой, и обе встречи завершились победой «Миннесоты» в овертайме.

19 января «Уайлд» в гостях встретятся с «Анахаймом», а 20-го числа «Лос-Анджелес» примет «Колорадо».