Рене Фазель: Провести чемпионат мира в Минске будет очень сложно

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о политическом и финансовом давлении, которое оказывается на возглавляемую им организацию в связи с проведением чемпионата мира-2021.

«Ситуация очень сильно изменилась после выборов в Белоруссии. Все началось с демонстраций, с этого начались проблемы. Я надеялся, что ситуация успокоится, нам пришлось организовать диалог между всеми заинтересованными сторонами. Я понял, что реакция восточноевропейских, западных СМИ и политическое давление очень серьезное, особенно в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Тут больше дело в политическом давлении, чем ситуация со спонсорами. Это плохая ситуация, но я думаю, что нам очень трудно пойти против нее.

Политическое и финансовое давления ощущаются. Я думаю, что провести турнир в Минске будет очень сложно», - цитирует Фазеля ТАСС.

Руководитель ИИХФ выразил уверенность в том, что окончательное решение о месте проведения мирового первенства будет принято до конца следующей недели.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Сразу после этого в республике начались массовые акции оппозиции, которые разгонялись правоохранительными органами с применением спецсредств. В связи с этим ряд стран, а также некоторые руководители ИИХФ, выразили мнение, что проведение мирового первенства в Минске в сложившихся условиях невозможно.